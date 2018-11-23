  • الجمعة 23 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:20 م
بحث متقدم
الرئيس

بالصور.. الرئيس يتفقد أنفاق قناة السويس

رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي

«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من هذا الأمر

عفو رئاسي عن 1067 سجين بمناسبة ذكري أكتوبر

عفو رئاسي عن 1067 سجينًا بمناسبة ذكرى أكتوبر

صلاح

"صلاح" يخرج من مصر بغطاء وجه تعرف على السبب

25 قتيلا ضحايا انفجار مسجد أثناء صلاة العيد بصنعاء

استشهاد 26 وإصابة 50 في انفجار مسجد

الإمارات تطلب التصالح مع قطر بوساطة سودانية

الإمارات تطلب التصالح مع قطر بوساطة سودانية

حسن نافعة

نافعة: لا بد من رحيل ترامب

الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

رد محرج من "الجندى" على مؤيدى الطلاق الشفوى

3 شباب غنّت لهم" فيررز".. بعد مقتل 18 إسرائيليا

3 شباب غنّت لهم" فيروز".. بعد مقتل 18 إسرائيليا

كارتيرون

أول رد فعل لـ "كارتيرون" بعد إقالته من الأهلى

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في "فساد المليار دولار"

قضايا وحوادث

محاكمة عز
محاكمة عز

شًيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. محاكمة متهمي قضية "التمويل الأجنبي"

#

غدا.. محاكمة المتهمين بالتعدي على كمين المناوات

#

غدًا محاكمة المتهمين بالتعدي على كمين المنوات

#

قرار جديد من المحكمة بشأن الراهب «فلتاؤوس»

اختلاس الاموال

فساد فى البترول

محاكمة فساد الميار دولار

المليار دولار

تبدأ غدا السبت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة م.م رئيس مجلس إدارة شركة الكرم للطاقة الشمسية و م. ف مدير شركة "mh " للتوريدات المحدودة و ع. خ رئيس مجلس إدارة شركة آير جو ايجبت لاتهامهم باختلاس 18 مليون و585 ألف و 943 دولار كما اختلسا مبلغ 163 مليون و295 الف و170 دولار و 5 مليون و400 ألف يورو وإجراءهم تحويلات بنكية إلى حسابات المتهم الثالث بقصد اختلاسها لأنفسهما وهي القضية المعروفة إعلاميا بفساد المليار دولار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الجامع وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدي عبد المجيد.

وكان قد أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «تراى أوشن» للبترول واثنين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باختلاس ما يقارب المليار دولار من أموال الشركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول تحقيقاتها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (فساد المليار دولار) من أموال شركة تراى أوشن للبترول.

ثبت لنيابة الأموال العامة قيام المتهم الأول بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة ocs ببنكي عودة بسويسرا وقطر الوطني بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار واستولي عليها لنفسه، كما قام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة mh للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك - بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وبنك عودة بالقاهرة وبالدوحة التي أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه وأسفرت التحريات عن قيام المعروض ضدهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. "الغيطي" ترتدي فستانا لإظهار عملية سرطان الثدي
» عقد قرانك في المنام تقدم شاب لخطبتك
» اعترافات صادمة لقاتل عشيق زوجته بالوراق
» نجم عالمي ببرشلونة يحدد موعد اعتزاله كرة القدم
» تعرف على أسعار الذهب
» حملات لملاحقة الخارجين على القانون فى المحافظات
» حريق هائل داخل مخزن خشب بالشرقية
» تعرف على أول فتاة مسلمة ترتل الترانيم داخل كنيسة
» الأهلى يوقع غرامة 100 ألف جنيه على كل لاعب
» القبض على شاب يعرض دمى جنسية للبيع
» محاكمة سعاد الخولي و6 آخرين في قضية الرشوة غدا

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • مغرب

    04:58 م

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز