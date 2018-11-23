القاهرة تموت تدريجيا إن لم يتحقق هذا الأمر

23 نوفمبر 2018 - 02:36 م

أوضح عمار على حسن، الكاتب الصحفى والباحث فى العلوم السياسية، أن العاصمة القاهرة وصلت إلى درجة عالية فى الجمال وروعة التصميم العقارى والاهتمام الأكبر بملف النظافة، مشيرا إلى أن هذه الأمور جاءت بشكل تدريجى نظرا لكونها العاصمة المصرية.

وقال حسن، خلال تغرديته على موقع التدوينات المصغرة تويتر: "يمكن أن تتعرض القاهرة للإهمال، وتزداد توحشا وغربة، وتترك لتموت تدريجيا".

وأضاف حسن قائلا: "القاهرة لم يحدث ذلك تجاهها إن لم تعد عاصمة لمصر، ولكن ما لديها من عمق حضاري وإنساني ورمزي وتجاور لأزمنة متتابعة على نحو لا مثيل له في العالم، لا يمكن لمكان آخر أن يعوضه مهما كان".