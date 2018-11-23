"العناني" يصل الأقصر للإعلان عن كشف أثري جديد

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وكالات- حنان حمدتو

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خالد العناني

االأقصر

وزارة الاثارة

غادر الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إلى محافظة الأقصر اليوم، الجمعة، للإعلان عن كشف أثري جديد بمنطقة القرنة بالبر الغربي، وتفقد أعمال الترميمات الجارية بعدد من المواقع الأثرية.

ومن المقرر حسب بيان الوزارة، أن يبدأ "العنانى" زيارته إلى الأقصر بجولة تفقدية متحف الأقصر ثم أعمال الترميمات بمعبدي الكرنك والأقصر ومشروع تأهيل المواقع الأثرية لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتوجه وزير الآثار صباح الغد، السبت، إلى منطقة البر الغربي للإعلان عن كشف أثري جديد في مؤتمر صحفي في موقع الكشف.


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