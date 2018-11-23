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عفو رئاسي عن 1067 سجينًا بمناسبة ذكرى أكتوبر

قضايا وحوادث

عفو رئاسي عن 1067 سجين بمناسبة ذكري أكتوبر
أرشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

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سجين

عفو رئاسي

مناسبة

1067

صدر عفو رئاسي، عن 1067 سجينًا بمناسبة ذكرى أكتوبر، طبقًا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برقم 455 /2018، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 299 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 768 نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالى 1067 مفرج عنهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.



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