«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من هذا الأمر

23 نوفمبر 2018 - 03:44 م

حذر رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي، من بعض عروض " الجمعة البيضاء".

وصرح رئيس الجهاز حماية المستهلك، ان الجهاز شكل غرفة عمليات لمتابعة الأسواق، اليوم الجمعة، من خلال الاتصال على الرقم «33009510»، وعلى الخط الساخن للجهاز «19588»، لمتابعة الأسواق والعروض المعلن عنها للسلاسل التجارية والمحال والمواقع الإلكترونية، والتصدي للمخالفين من التجار المتلاعبين والعروض الوهمية المعلن عنها للمستهلكين بغرض تضليلهم.

كما أن الجهاز يتلقى الشكاوى الخاصة بهذا الشأن وأن الجهاز قام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية منها غرفة العمليات التي قام بتشكيلها.

وأضاف «عبد المعطي»، في تصريحات صحفية ، أن إدارة التحريات بالجهاز تقوم بشن حملات دورية علي السلاسل والمحلات التجارية للتأكد من صحة العروض المعلنة، والتأكد من عدم قيامها برفع أسعار المنتجات عن السعر الحقيقي ثم تقوم بعمل خصم عن المعلن عنه، بهدف إدخال خلط وخداع للمستهلك، وهو ما يمثل ارتكاب جريمة الإعلانات المضللة بمخالفة قانون حماية المستهلك .

وتابع رئيس الجهاز: أن «البلاك فريداي أو الجمعة السوداء هي وسيلة تسويقية تلجأ إليها الشركات لترويج منتجاتها من خلال تخفيضات كبرى لبعض المنتجات، وقد انتقلت هذه الظاهرة إلى مصر عن طريق بعض مواقع التسويق الإلكتروني».

كما طالب «عبد المعطي» جموع المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن «19588»، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز «WWW.CPA.GOV.EG »، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية من متجر.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من صحة وحقيقة العروض قبل الإقبال على الشراء خلال يوم الجمعة البيضاء، اليوم الجمعة، وتغليب مبدأ «الترشيد في الاستهلاك»، وعدم شراء ما هو زيادة عن الاستخدام بحجة العروض أو التخفيضات.