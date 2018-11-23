فتاة تقتل أسرتها حرقًا لمنعها من التدخين

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التدخين

القاهرة

فتاة

النيابة العامة

حرق اسرتها

تسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية، أمس، الخميس، تقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاة ربة منزل ونجلتها حرقًا في عين شمس، وكشف تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة الموت حرقًا كما تبين خلو الجثتين من ثمة إصابات ظاهرية.

وتعود الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية  في منطقة عين شمس، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنوا رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتبين مصرع ربة المنزل ونجلتها وإصابة زوجها.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن نجلة المجني عليهم 16 سنة، وراء ارتكاب الواقعة انتقاما من أسرتها بسبب منعها من التدخين والخروج من المنزل.

وأوضحت التحقيقات أن يوم الواقعة دخلت والدتها عليها واكتشفت أنها تدخن في نهار رمضان فنهرتها، وأخبرت والدها وشقيقها اللذان حاولا منعها بالقوة، فقامت بجلب بنزين ثم أشعلت النار في الشقة، مؤكدة أنها لم تكن تقصد قتلهم، بل كانت تحاول إخافتهم حتى يتركوها تفعل ما تشاء.

وتم حبس المتهمة على ذمة التحقيقات تمهيدًا لإحالتها إلى محكمة الجنايات.


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