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"الدسوقي" يطالب بالتوسع في المنشآت الرياضية لاكتشاف المواهب

الرياضة

النائب ممتاز الدسوقي
النائب ممتاز الدسوقي

حسن علام

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مجلس الوزراء

مدبولى

الدسوقي

المواهب

تقدم ممتاز الدسوقي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة التوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الرياضية، باعتبارها تمثل بُعدًا قوميًا هدفه حماية الشباب وتأهيلهم.

وأوضح في بيان له، أن الاستمرار في تطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية لقطاعي الشباب والرياضية، فضلًا عن زيادة عدد المنشآت الحديثة، يوفر بيئة مواتية لممارسة الأنشطة الرياضية، تُسهم في اكتشاف المواهب التي تزخر بها مصر في مختلف الرياضيات، إيمانا بدورهم الحيوي في بناء المجتمع.

وأكد أهمية توفير آليات جديدة مبتكرة تسهم في حسن إدارة الأصول من المنشآت الشبابية والرياضية، وتصنيع الأدوات الرياضية المطلوبة لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها، وتوفير موارد جديدة لتمويل عملية تطوير تلك المنشآت، على النحو الذي يُسهم في تشجيع الشباب والنشء على المشاركة في العمل الجماعي والتطوعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، ودعم الخدمات الشبابية والرياضية بصفة عامة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.



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