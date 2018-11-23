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في بني سويف

عامل يطعن زوجته ونفسه بسبب «مصاريف البيت»

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بني سويف

عامل

مصاريف البيت

طعن زوجته

اعتدى عامل على زوجته بسكين المطبخ اليوم، الجمعة، حيث قام بطعنها في ظهرها ثم قام بطعن نفسه في بطنه بسبب خلال بينهما على مصاريف البيت، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف العام.

وتبين أن الزوج مصاب بجرح نافذ بالبطن وزوجته مصابة بجرح نافذ بالظهر، وأن حالتهما خطيرة، وتم إجراء عمليات عاجلة لهما.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، بوصول "محمد.ع.ف"، 26 سنة، عامل، وزوجته "دعاء.ا.س" 22 سنة، إلى مستشفى بني سويف العام في حالة خطيرة ولا يمكن استجوابهما.

وتبين من تحريات العميد خالد عبد السلام، رئيس البحث الجنائي، أن مشادة كلامية وقعت بين الزوج وزوجته على مصاريف المنزل قام على إثرها الزوج بإصابة زوجته وإصابة نفسه.

وقالت والدة المصاب "ر.ب.ص، 57 سنة، ربة منزل، أن نجلها فوجئ بزوجته تطلب منه مصاريف معيشية فقام بإحضار سكين وطعن زوجته ونفسه.

وقدمت زوجة شقيق الزوج السلاح المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة عن الواقعة والتحفظ على السلاح المستخدم، وسؤال الزوج والزوجة عن الواقعة عقب شفائهما.



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