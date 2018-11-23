  • الجمعة 23 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:48 م
بحث متقدم
السبسى

رسميًا.. تونس تقر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

خاشقجي

سؤال عن مقتل "خاشقجي" في امتحان كلية الحقوق

أمطار

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدًا

كارتيرون

5 مدربين مرشحون لخلافة «كارتيرون»

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

تراجع عجز الموازنة إلى 1.9 بالمائة

نتنياهو

هل تكون البحرين الوجهة القادمة لـ"نتنياهو"؟

سيول في العراق

العراق.. مقتل 9 ونزوح آلاف بسبب السيول

خاشقجي

تركيا: علاقتنا مع السعودية لن تتأثر بشخص

إصابة طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة

رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي

«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من هذا الأمر

تراجع عجز الموازنة إلى 1.9 بالمائة

مال وأعمال

الدكتور محمد معيط، وزير المالية
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

وكالات

أخبار متعلقة
#

تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام

#

التفاصيل الكاملة لليلة تراجع الدولار الأمريكي

#

بالدليل.. تعويم الجنيه ينعش الخزانة المصرية

#

السودان.. التضخم السنوي يصعد إلى 66.8%

المالية

الموازنة

عجز

محمد معيط

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تراجع العجز الكلي بالموازنة إلى 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018 /2019.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وقال "معيط"،  في بيان له، اليوم الجمعة، إن العجز الكلي في الموازنة العامة سجل نحو 2.3 بالمائة في الربع الأول من السنوات المالية الثلاثة الماضية.

وأضاف أن الإيرادات العامة للدولة حققت معدل نمو على أساس سنوي 35.3 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأوضح أن المصروفات العامة للدولة سجلت معدل نموي على أساس سنوي بنسبة 28.9 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

واعتبر معيط أن "هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يرجع إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي" الذي شمل رفع أسعار الوقود والكهرباء وبعض الخدمات الأساسية الأخرى.

وتستهدف مصر خفض العجز الكلي للموازنة، إلى 7 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أهالي الصيدلي ضحية حادث السعودية يصلون المطار
» عامل يطعن زوجته ونفسه بسبب «مصاريف البيت»
» «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ18.25 مليار جنيه
» "عفروتو" قتل "عشري" مقابل ممارسة الجنس مع "راند الدكر"
» روسيا: مستعدون للتوسط بين فلسطين وإسرائيل لحل الأزمة
» ماسورة صرف تتسبب في انقطاع المياه 12 ساعة
» "كلوب" مهاجمًا "أجيري": ابحث لك عن منتخب آخر
» مدير تحصيلات يختلس 2.4 مليون جنيه
» مسيرات العودة.. إصابة 7 فلسطينيين على حدود غزة
» 31 قتيلًا في تفجير داخل سوق بباكستان
» الكهرباء تنهي حياة عامل أثناء التنقيب عن آثار

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز