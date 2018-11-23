تراجع عجز الموازنة إلى 1.9 بالمائة

23 نوفمبر 2018 - 05:30 م

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تراجع العجز الكلي بالموازنة إلى 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018 /2019.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

وقال "معيط"، في بيان له، اليوم الجمعة، إن العجز الكلي في الموازنة العامة سجل نحو 2.3 بالمائة في الربع الأول من السنوات المالية الثلاثة الماضية.

وأضاف أن الإيرادات العامة للدولة حققت معدل نمو على أساس سنوي 35.3 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأوضح أن المصروفات العامة للدولة سجلت معدل نموي على أساس سنوي بنسبة 28.9 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

واعتبر معيط أن "هذا التحسن في الأداء المالي للدولة يرجع إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي" الذي شمل رفع أسعار الوقود والكهرباء وبعض الخدمات الأساسية الأخرى.

وتستهدف مصر خفض العجز الكلي للموازنة، إلى 7 بالمائة في العام المالي المقبل، مقابل 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري.



