  • الجمعة 23 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:49 م
بحث متقدم
السبسى

رسميًا.. تونس تقر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

خاشقجي

سؤال عن مقتل "خاشقجي" في امتحان كلية الحقوق

أمطار

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدًا

كارتيرون

5 مدربين مرشحون لخلافة «كارتيرون»

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

تراجع عجز الموازنة إلى 1.9 بالمائة

نتنياهو

هل تكون البحرين الوجهة القادمة لـ"نتنياهو"؟

سيول في العراق

العراق.. مقتل 9 ونزوح آلاف بسبب السيول

خاشقجي

تركيا: علاقتنا مع السعودية لن تتأثر بشخص

إصابة طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة

إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة

رئيس جهاز حماية المستهلك اللواء راضي عبد المعطي

«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من هذا الأمر

والخطيب يرفض ترشيح جوزيه

5 مدربين مرشحون لخلافة «كارتيرون»

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

وكالات

أخبار متعلقة
#

شاهد.. تعليق نارى لـ"حساسين" على هزيمة الأهلي

#

برلماني يشن هجوم ناري على لاعبي الأهلي ويوجه رسالة لـ"الخطيب"

#

محاضرة للاعبي الأهلي والجهاز الفني على تقنية الفيديو

#

«كارتيرون» يعلن قائمة الأهلى لمواجهة الترجي

الاهلى

الخطيب

جوزيه

كارتيرون

بدأ النادي الأهلي رحلة البحث عن مدرب أجنبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خلفية خسارة اللقب الأفريقي والخروج من البطولة العربية.

وتلقى مسؤولو النادي عددًا من السير الذاتية لبعض المدربين العالميين، من قبل بعض الوكلاء، لتولى إدارة تدريب الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وأفادت تقارير بأن القلعة الحمراء فتحت خطا من المفاوضات مع عدد من الأسماء جاء في مقدمتهم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب، بالإضافة للأوروجوياني دانييل كارينيو والأرجنتيني إدجاردو باوزا.

وتحفظت إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب على مقترحات بترشيح البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي لمواطنه بيدرو، وذلك رغبة في التعاقد مع اسم أكبر على غرار الثلاثي السابق الإشارة إليه، فيما رشح عدد من وكلاء اللاعبين، الإيطالي تشيروا فيرارا، المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي

إلى النائبة الكويتية: فلنعد إلى الدفاتر

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» أهالي الصيدلي ضحية حادث السعودية يصلون المطار
» عامل يطعن زوجته ونفسه بسبب «مصاريف البيت»
» «المركزي» يطرح أذون خزانة بـ18.25 مليار جنيه
» "عفروتو" قتل "عشري" مقابل ممارسة الجنس مع "راند الدكر"
» روسيا: مستعدون للتوسط بين فلسطين وإسرائيل لحل الأزمة
» ماسورة صرف تتسبب في انقطاع المياه 12 ساعة
» "كلوب" مهاجمًا "أجيري": ابحث لك عن منتخب آخر
» مدير تحصيلات يختلس 2.4 مليون جنيه
» مسيرات العودة.. إصابة 7 فلسطينيين على حدود غزة
» 31 قتيلًا في تفجير داخل سوق بباكستان
» الكهرباء تنهي حياة عامل أثناء التنقيب عن آثار

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز