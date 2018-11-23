5 مدربين مرشحون لخلافة «كارتيرون»

23 نوفمبر 2018 - 05:41 م

بدأ النادي الأهلي رحلة البحث عن مدرب أجنبي للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، على خلفية خسارة اللقب الأفريقي والخروج من البطولة العربية.

وتلقى مسؤولو النادي عددًا من السير الذاتية لبعض المدربين العالميين، من قبل بعض الوكلاء، لتولى إدارة تدريب الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وأفادت تقارير بأن القلعة الحمراء فتحت خطا من المفاوضات مع عدد من الأسماء جاء في مقدمتهم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب، بالإضافة للأوروجوياني دانييل كارينيو والأرجنتيني إدجاردو باوزا.

وتحفظت إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب على مقترحات بترشيح البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي لمواطنه بيدرو، وذلك رغبة في التعاقد مع اسم أكبر على غرار الثلاثي السابق الإشارة إليه، فيما رشح عدد من وكلاء اللاعبين، الإيطالي تشيروا فيرارا، المدير الفني السابق لفريق يوفنتوس الإيطالي.



