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ضبط تاجر مخدرات هارب من سجن وادي النطرون

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ضبط هارب من «وادي النطرون» منذ ثورة 25 يناير

الاجهزة الامنية

سجن وادي النطرون

ضبط تاجر مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من إلقاء القبض على تاجر مخدرات هارب من سجن وادى النطرون إبان ثورة 25 يناير مختبئ في الإسماعيلية.

كان اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تلقى إخطارًا يفيد بتمكن أجهزة البحث الجنائى بالإسماعيلية وقطاع الأمن العام من ضبط السجين الهارب "سليم. س. م"، 43 سنة عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير هارب من ليمان 440 بمنطقة سجون وادى النطرون منذ يناير 2011 للتنفيذ عليه بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات في قضية "مخدرات"؛ وذلك في كمين أعد خصيصًا لضبطه حال تردده على محل إقامته بناحية المنايف دائرة المركز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة.



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