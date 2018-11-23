أزمة نفسية تجبر عامل علي الانتحار

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انتحار عامل

أقدم شاب على الانتحار، مساء أمس الخميس، بتناول قرص كيماوي سام «قرية حبة الغلة» لمروره بأزمة نفسية، مما تسبب في وفاته.

كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة طلخا من مستشفى طلخا بوصول «أحمد .ع .ا»، 25 سنة، عامل، ومقيم قرية دميرة التابعة لدائرة المركز مصابا بحالة إعياء وقيء بادعاء تناول مادة سامة، وتوفى عقب وصوله للمستشفى.

انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبسؤال والده أكد تناول نجله قرص كيماوي من المستخدم في حفظ الغلال نتيجة معاناته من مرض نفسي.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية لدفن الجثة.


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