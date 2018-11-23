تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدًا

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متابعات - خالد الشرقاوي

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء غدا السبت، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تكون رعدية وغزيرة أحيانا، ومتوسطة الشدة على مناطق من شمال الصعيد، وجنوبا على حلايب وشلاتين.

ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، لتشمل كل الأنحاء، ليسود طقس لطيف على كل الأنحاء نهارا، بارد ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

فيما أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤت بالهيئة العامة للأرصاد، أن التقلبات الجوية واردة خلال فصل الخريف.

وأوضح خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "dmc " اليوم الجمعة، أن ذروة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية اليوم وغدًا، وأن فرص سقوط الأمطار تزداد على السواحل الشمالية والدلتا ومناطق من القاهرة وشمال الصعيد وسيناء، مشيرًا إلى أنه من المتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار الجمعة والسبت على أن تنخفض على السواحل الشمالية.



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