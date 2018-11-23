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صيدلي يستولي على 31 مليون جنيه من مواطنين بالمحلة

قضايا وحوادث

ضبط
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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الاموال العامة

المحلة

ضبط صيدلي

الاستيلاء علي 31 مليون جنية

نجح ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع مباحث المحلة، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، من ضبط صيدلى بعد قيامه بالاستيلاء على 31 مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفهم فى تجارة الأدوية، مقابل فائدة شهرية، إلا أنه لم يفى بوعوده.

البداية كانت بورود بلاغات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، ضد "م.ف.خ" صيدلي مقيم دائرة قسم شرطة ثالث المحلة، بالاستيلاء على 31 مليون جنيه من مواطنين بحجة توظيفها فى تجارة الأدوية، مقابل فائدة شهرية، إلا أنه لم يف بوعوده.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهم، تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، وتم إعداد مأمورية مشتركة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة برئاسة المقدم وليد فايد، بالاشتراك مع مباحث المحلة بإشراف العقيد وليد الجندي رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.



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