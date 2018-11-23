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سؤال عن مقتل "خاشقجي" في امتحان كلية الحقوق

عرب وعالم

خاشقجي
خاشقجي

وكالات

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السعودية

جمال خاشقجي

كلية الحقوق

طرح أستاذ مادة قانون الجزاء الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت سؤالًا يلمح فيه إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وجاء نص السؤال:

حدد كل ما يمكن أن تثور في هذه الواقعة من مسؤولية جزائية مع التعليل

3 أشخاص اتفقوا على خطف "جمال" من غرفته في أحد الفنادق لإعادته إلى موطنه، تسرع أحدهم فحقنه بإبرة مخدرة بغض تهدئته وتسهيل نقله، فأصيب جمال بضيق في التنفس وبهبوط حاد في الدورة الدموية ومات في الحال، الآخر لطمس آثار الجريمة قرر منفردًا تقطيع جثة الضحية بمنشار كهربائي فجزأها في حقيبتي سفر المجني عليه ودفنها في الغابة. 

وتواجه السعودية، أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار، وذلك قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

وفي 31 من الشهر ذاته، أعلنت النيابة العامة التركية، أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".



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