سؤال عن مقتل "خاشقجي" في امتحان كلية الحقوق

وكالات
طرح أستاذ مادة قانون الجزاء الخاص بكلية الحقوق جامعة الكويت سؤالًا يلمح فيه إلى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
وجاء نص السؤال:
حدد كل ما يمكن أن تثور في هذه الواقعة من مسؤولية جزائية مع التعليل
وتواجه السعودية، أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 أكتوبر، مقتله في قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار، وذلك قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة ومطالبات بتحديد مكان الجثة.
وفي 31 من الشهر ذاته، أعلنت النيابة العامة التركية، أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".
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