مسجل خطر يطلق الرصاص على عامل بسبب تليفون محمول

23 نوفمبر 2018 - 06:23 م

أقدم مسجل خطر الرصاص على اطلاق النار علي عامل أحذية لقيامه بسرقة هاتف محمول خاص بشقيقة المتهم بدائرة قسم أول بنها تم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطه أول بنها بورود بلاغ بإصابه المدعو "عمرو ج م " 37 عامل أحذيه ومقيم عزبة المتيني دائرة القسم، السابق إتهامه في القضيه رقم 1634 لسنة 2016م جنح قسم ثان بنها - مخدرات مصابا برش خرطوش بالوجه واليد والقدم اليمني

وتبين من التحريات ان المتهم "حماده ا ا " 32 سنه بائع خضار ومقيم شارع محمدي العطار دائرة القسم، السابق إتهامه في 14 قضيه ( مخدرات سرقه – مشاجره ) ومسجل شقي خطر فرض سيطرة قام بإطلاق عيار ناري نتج عنه إصابة المجنى عليه

بالفحص تبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين بسبب قيام المتهم بالإستيلاء علي هاتف شقيقة المجني عليه وتدعى " رشا ج م " – بائعة خضار ومقيمه بذات العنوان، وحررت محضر ضد المتهم بتاريخ 14/11/2018م ( سرقه هاتف محمول)

واليوم وحال تقابل المجني عليه مع المتهم حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري كان بحوزته محدثا إصابة المجنى عليه المشار اليها، ولاذ بالفرار

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهه اعترف بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم في الواقعه عباره عن فرد خرطوش محلي الصنع و 2 طلقه من ذات العيار وتم التحفظ عليه وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابه العامة