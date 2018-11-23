«السلاب»: نسعى لتطوير العلاقات الاستراتيجية مع إندونيسيا

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قال محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مجلس النواب المصري يعتز بالعلاقات التاريخية، التي تجمع مصر بدولة إندونيسيا والتي امتدت منذ أكثر من 70 عاماً، إذ  كانت مصر من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال إندونيسيا وتطورت العلاقات الثنائية سريعاً منذ ذلك الحين، وأصبحت إندونيسيا شريكاً دولياً هاماً في السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف «السلاب» في بيان له اليوم، تعليقا على زيارة وفد البرلمان الإندونيسي للبرلمان المصري، ولقاءه مع أعضاء لجنة الصناعة، أن إندونيسيا أكبر بلد إسلامي في العالم من حيث عدد السكان، وعضواً أساسي في منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة دول العشرين النامية ومجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، بالإضافة إلى أنها أحد مؤسسي مجموعة دول عدم الانحياز بالشراكة مع مصر.

وأشار إلى أن مصر مكانة عالية في قلب الشعب الإندونيسي، وترسل إندونيسيا سنوياً آلاف من المبتعثين والطلاب للدراسة في الجامعات المصرية خاصة جامعة الأزهر منارة العلوم الإسلامية في العالم".


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