» القبض على «ريا وسكينة» في قنا

23 نوفمبر 2018 - 07:59 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن قنا والبحر الأحمر وقطاع الأمن العام، من تحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل ربة منزل وسرقة مصوغاتها بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.

تعود التفاصيل، عندما تبلغ لقسم شرطة قنا من المستشفى الجامعى بوفاة «صفاء. ع» 30 سنة، ربة منزل، إثر إصابتها بجرح قطعي بالرأس، وسرقة مشغولاتها الذهبية وبعض المتعلقات الأخرى.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديريتي أمن قنا والبحر الأحمر، لتحديد وضبط الجناة، وأسفرت الجهود من خلال جمع المعلومات، أن وراء ارتكاب الواقعة، «لواحظ م.ع» 48 سنة، و«أمل م.ا» 27 سنة، نجلة الأولى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد مكان اختبائهما بشقة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما هاتف محمول، ومتعلقات خاصة، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.