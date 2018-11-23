السيول تغرق 1500 خيمة للنازخين شمالي العراق

23 نوفمبر 2018 - 08:05 م

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية)، الجمعة، غرق ألف و500 خيمة للنازحين في محافظة نينوى شمالي البلاد، جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها المنطقة.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن 1500 خيمة يقطنها النازحون، تعرضت للغرق والانجراف بسبب الأمطار في مخيمي المدرج والجدعة، جنوبي نينوى.

ويقيم مئات آلاف النازحين في مخيمات جنوب مدينة الموصل، مركز نينوى، ولا يتسنى لهم العودة لمناطقهم الأصلية في الموصل وغيرها، جراء عدم توفر البنى التحتية للخدمات، وتدمير مساكنهم في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال 2016 و2017.

وطالب الغراوي، الحكومة بـ"إعلان حالة الكارثة الإنسانية في مدينة الشرقاط، ومخيمات النازحين، جنوب الموصل، بسبب السيول والأمطار".

ولقي 7 أشخاص مصرعهم، الجمعة، جرّاء سيول جارفة غمرت ما لا يقل عن 300 منزل في محافظة صلاح الدين (شمال)، بحسب مصدر أمني.

وفي وقت سابق اليوم، أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ المدنيين العالقين.

ودعا عبد المهدي، كافة التشكيلات المدنية في الحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والآليات الثقيلة للتدخل الفوري والإشراف المباشر على عمليات الإنقاذ، لتقليل الخسائر البشرية والمادية، وتعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه خلال اليومين القادمين.