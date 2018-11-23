  • الجمعة 23 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:12 م
بحث متقدم
جوزيه

تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي مع "جوزيه"

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

المترو

الحكومة تبدأ دراسات مد "المترو" إلى قليوب

الأمطار على المحافظات

طوارئ وانقطاع للكهرباء وغرق بالشوارع.. الأمطار تجتاح المحافظات

النائب محمد أبوحامد

أبوحامد: شيخ الازهر يسير على خطى الإخوان

الصيدلي المقتول

وصول جثمان الصيدلي المقتول بالسعودية إلى القاهرة

السبسى

رسميًا.. تونس تقر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

خاشقجي

سؤال عن مقتل "خاشقجي" في امتحان كلية الحقوق

أمطار

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدًا

كارتيرون

5 مدربين مرشحون لخلافة «كارتيرون»

السيول تغرق 1500 خيمة للنازخين شمالي العراق

عرب وعالم

سيول
سيول

وكالات

أخبار متعلقة
#

قتيلان و17 جريحا في تفجير سيارة مفخخة بالعراقية

#

السيول تضرب سانت كاترين بسيناء

#

سلسلة انفجارات تهز مدينة كركوك شمالي العراق

#

مقتل 4 من قوات الأمن العراقي في هجوم انتحاري

العراق

غرق

سيول

خيمة

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (رسمية)، الجمعة، غرق ألف و500 خيمة للنازحين في محافظة نينوى شمالي البلاد، جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها المنطقة.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن 1500 خيمة يقطنها النازحون، تعرضت للغرق والانجراف بسبب الأمطار في مخيمي المدرج والجدعة، جنوبي نينوى.

ويقيم مئات آلاف النازحين في مخيمات جنوب مدينة الموصل، مركز نينوى، ولا يتسنى لهم العودة لمناطقهم الأصلية في الموصل وغيرها، جراء عدم توفر البنى التحتية للخدمات، وتدمير مساكنهم في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، خلال 2016 و2017.

وطالب الغراوي، الحكومة بـ"إعلان حالة الكارثة الإنسانية في مدينة الشرقاط، ومخيمات النازحين، جنوب الموصل، بسبب السيول والأمطار".

ولقي 7 أشخاص مصرعهم، الجمعة، جرّاء سيول جارفة غمرت ما لا يقل عن 300 منزل في محافظة صلاح الدين (شمال)، بحسب مصدر أمني.

وفي وقت سابق اليوم، أمر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بتشكيل خلية أزمة لإنقاذ المدنيين العالقين.

ودعا عبد المهدي، كافة التشكيلات المدنية في الحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والآليات الثقيلة للتدخل الفوري والإشراف المباشر على عمليات الإنقاذ، لتقليل الخسائر البشرية والمادية، وتعزيز الدفاعات ضد الزيادة المتوقعة في مناسيب المياه خلال اليومين القادمين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» نيويورك تايمز: لا مبرر لممارسات ميانمار بحق المسلمين
» 9 قتلى بهجوم مسلح على مركز شرطة في ليبيا
» القبض على «ريا وسكينة» في قنا
» لهذا السبب.. تأجيل الجمعية العمومية للأهلي
» النيابة التركية: «جولن» وراء اغتيال السفير الروسي
» "الاقتصادية لقناة السويس" تحصل 7.5 مليار جنيه
» بالصور.. الشرطة البرازيلية تصادر سيارات رونالدينيو بعد إفلاسه
» أسعار خام برنت تهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2017
» «الأزهر» يدين التفجير الإرهابي في باكستان
» شاهد.. «صلاح» يداعب «لوفرين» أثناء المران
» «فتح» تعلن إرسال وفد من الحركة إلى مصر

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز