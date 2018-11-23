طوارئ وانقطاع للكهرباء وغرق بالشوارع.. الأمطار تجتاح المحافظات

23 نوفمبر 2018 - 08:05 م

شهدت المحافظات المصرية، اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة على معظم الأنحاء ما أدى إلى ارتباك حركة السيارات وانقطاع للكهرباء في بعض المناطق، وإعلان بعض المحافظات للطوارئ.

القاهرة والجيزة

شهدت عدة مناطق بمحافظتى القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة منذ صباح اليوم، والتى أغلقت بعض الطرق.

من جانبها انتشرت معدات شركتى الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي مع الساعات الأولى من صباح اليوم بكافة المحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وفقا لخطه الأمطار والطوارئ وجاري التعامل مع بؤر تجمعات المطر.

وأعلنت الشركتين حالة الاستنفار بكافة قطاعاتهما، وجارى السيطرة على كميات الأمطار التي سقطت منذ صباح اليوم.





الإسكندرية

وشهدت محافظة الإسكندرية استمرار موجة الطقس السيئ حيث سقطت الأمطار المتوسطة على مناطق متفرقة، مع انخفاض درجات الحرارة.

وقد كثفت أحياء محافظة الإسكندرية أعمال كسح مياه الأمطار بالشوارع، وتصريفها فى الشنايش والمطابق لمنع أى تراكمات وفتح الطريق أمام المرور والمارة.





انقطاع الكهرباء ببني سويف

وتعرضت محافظة بني سويف، لسقوط أمطار غزيرة وتسبب ذلك في قطع الكهرباء مؤقتًا عن بعض المناطق داخل مدينة بني سويف.

وقال على عبدالحفيظ، وكيل وزارة الري، إن هناك غرفة عمليات موسعة بإشراف المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، لمتابعة أي تداعيات عقب سقوط الأمطار على المحافظة، وقيام أجهزة المحليات باستخراج سيارات شفط المياه من الشوارع.





طوارئ بكفر الشيخ

وتعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، لسقوط أمطار غزيرة، دون تأثير على حركة السير على الطرق العامة والسريعة داخل المحافظة.

وقرر محافظ الإقليم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة لمواجهة سقوط الأمطار، موجها رؤساء المراكز والمدن، وكافة الأجهزة التنفيذية، برفع حالة التأهب القصوى.





توقف المعديات ببورسعيد

وتشهد مدينتى بورسعيد بورفؤاد، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برعد وبرق ورياح شديدة مما أدى الى ارتباك فى حركة السيارات وانقطاع التيار الكهربائي.

ومن جهة أخرى توقف مرفق المعديات المتجهة من وإلى بورسعيد بورفؤاد نظرا لسقوط أمطار غزيرة وسرعة الرياح حرصا على سلامة الركاب.





الغربية

فيما تعرضت مدن ومراكز محافظة الغربية لأمطار غزيرة مصحوبة بموجة من انخفاض درجات الحرارة وارتدى المواطنين الملابس الشتوية.

ورفعت غرفة عمليات محافظة الغربية، حالة الطوارئ بجميع الأحياء ومجالس المدن، وجرى تجهيز سيارات شفط المياه التابعة لمجلس المدينة وشركة مياه الشرب، لرفع مياه الأمطار.

كما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى بسبب الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة التي تشهدها المحافظة.





جنوب سيناء

وتشهد مدن جنوب سيناء حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية وهطول أمطار وغيوم وسحب كثيفة وأتربة وسط توقعات بسقوط أمطار رعدية على بعض المناطق خلال الساعات القادمة.

وفى مدينة رأس سدر هطلت الأمطار بغزارة على المدينة وبعض المناطق الجبلية والوديان والتجمعات البدوية، أما مدينة الطور تشهد غيوما وسحبا كثيفة وأتربة في بعض الأوقات وهطول أمطار خفيفة على بعض أحياء المدينة.

وفى مدينة سانت كاترين تم رصد سحب وغيوم كثيفة ورياح شديدة ما يؤكد سقوط أمطار حسب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وحذرت غرفة العمليات والأزمات بمدينة رأس سدر السائقين القادمين والمسافرين بالطريق الدولي شرم الشيخ رأس سدر من توخي الحذر، كما حذرت المواطنين من عدم ملامسة أعمدة الكهرباء خلال فترة سقوط الأمطار بالمدينة.