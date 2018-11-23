  • الجمعة 23 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:12 م
بحث متقدم
جوزيه

تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي مع "جوزيه"

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

المترو

الحكومة تبدأ دراسات مد "المترو" إلى قليوب

الأمطار على المحافظات

طوارئ وانقطاع للكهرباء وغرق بالشوارع.. الأمطار تجتاح المحافظات

النائب محمد أبوحامد

أبوحامد: شيخ الازهر يسير على خطى الإخوان

الصيدلي المقتول

وصول جثمان الصيدلي المقتول بالسعودية إلى القاهرة

السبسى

رسميًا.. تونس تقر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

خاشقجي

سؤال عن مقتل "خاشقجي" في امتحان كلية الحقوق

أمطار

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدًا

كارتيرون

5 مدربين مرشحون لخلافة «كارتيرون»

وزير الأوقاف: النص القرآني «مقدس»

آخر الأخبار

الدكتور مختار جمعه
الدكتور مختار جمعه

وكالات- حسن علام

أخبار متعلقة
#

تعيين أمين عام جديد لاتحاد الأوقاف العربية

#

وزير الأوقاف: الإخوان خطر على الدين والدولة

#

وزير الأوقاف: «العدل» ليس مسئولية ولي الأمر وحده

وزير الأوقاف

مقدس

النص القرآني

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مجددًا أن النص القرآني نص مقدس وكذلك ما صح من سنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، واصفًا هذه الأمور بأنها أشبه بالمسلمات والبديهيات، وليس لأحد كائنًا ما كان أن يعطل لا نصًا قرآنيًا ولا نصًا نبويًا صحيحًا ثابتًا، إنما الأمر يتعلق بفهم النص ومناط تطبيقه وفهم مقصده.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريح مساء اليوم، أن النص المقدس قرآنا كان أو سنة صحيحة ثابتة لا طاقة لأحد بتعطيله أو حتى مجرد القول بذلك، ولا يوجد مسلم عاقل على ظهر البسيطة يقول به، إنما الأمر يتعلق بفهم النص مقصدًا ومناط تطبيقه.

وأشار إلى ما قرره أهل العلم من أن الفتوى قد تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأعراف والعادات والأحوال، مع الإيمان الكامل بالنص والتسليم بقدسيته وثباته، موضحًا أن «قضية الاجتهاد والتجديد صارت قضية عقيدة ودين نعمل بكل طاقتنا على أن ننفي عنهما تحريف المغالين وانتحال المبطلين وتأويلات الجاهلين، ونبذل وسعنا في تحقيق قراءة عصرية مستنيرة في ضوء القواعد الأصول الشرعية التي تحافظ على الثابت وتنزله منزلته، وتتعامل مع المتغير في ضوء ظروف العصر ومستجداته وما تقتضيه طبيعته في إطار ما يحقق المصلحة المعتبرة شرعا».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» نيويورك تايمز: لا مبرر لممارسات ميانمار بحق المسلمين
» 9 قتلى بهجوم مسلح على مركز شرطة في ليبيا
» القبض على «ريا وسكينة» في قنا
» لهذا السبب.. تأجيل الجمعية العمومية للأهلي
» النيابة التركية: «جولن» وراء اغتيال السفير الروسي
» "الاقتصادية لقناة السويس" تحصل 7.5 مليار جنيه
» بالصور.. الشرطة البرازيلية تصادر سيارات رونالدينيو بعد إفلاسه
» أسعار خام برنت تهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2017
» «الأزهر» يدين التفجير الإرهابي في باكستان
» شاهد.. «صلاح» يداعب «لوفرين» أثناء المران
» «فتح» تعلن إرسال وفد من الحركة إلى مصر

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز