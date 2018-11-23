روسيا مجددًا: مستعدون للتوسط بين فلسطين وإسرائيل

23 نوفمبر 2018 - 08:09 م

جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، دعوة بلاده الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الاجتماع في موسكو، تمهيدًا لإحياء عملية السلام في المنطقة.

وقال "لافروف"، في كلمة له على هامش منتدى "الحوارات المتوسطية"، في العاصمة الإيطالية روما، "مستعدون لاستضافة اجتماع بين الفلسطينيين وإسرائيل، دون أي شروط مسبقة، والعمل كوسيط"، مشددًا على ضرورة استئناف الحوار بين الجانبين.

وعلى صعيد آخر، أشار لافروف أن موسكو تتابع جهود مصر لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

وأبدت روسيا مرارًا استعدادها لعب دور في عملية السلام، خصوصًا العام الماضي، الذي شهد إعلان الولايات المتحدة اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وإظهارها مواقف متحيّزة.

واعتبرت القيادة الفلسطينية أن واشنطن تخلت عن دور الوساطة الذي استمر أكثر من ثلاثة عقود، لإيجاد حل عادل ودائم لقضية بلادهم بموجب القرارات الأممية.

وتوقفت المفاوضات المباشرة في أبريل 2014 بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدامى.