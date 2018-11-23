  • الجمعة 23 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:12 م
بحث متقدم
جوزيه

تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي مع "جوزيه"

الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية

المترو

الحكومة تبدأ دراسات مد "المترو" إلى قليوب

الأمطار على المحافظات

طوارئ وانقطاع للكهرباء وغرق بالشوارع.. الأمطار تجتاح المحافظات

النائب محمد أبوحامد

أبوحامد: شيخ الازهر يسير على خطى الإخوان

الصيدلي المقتول

وصول جثمان الصيدلي المقتول بالسعودية إلى القاهرة

السبسى

رسميًا.. تونس تقر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة

خاشقجي

سؤال عن مقتل "خاشقجي" في امتحان كلية الحقوق

أمطار

تحذير جديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدًا

كارتيرون

5 مدربين مرشحون لخلافة «كارتيرون»

الحكومة تبدأ دراسات مد "المترو" إلى قليوب

آخر الأخبار

المترو
المترو

وكالات

أخبار متعلقة
#

برلمانية: الحكومة الرقمية أهم خطوة للإصلاح

#

ألمانيا توقف توريدات الأسلحة للسعودية بشكل كامل

#

«السيسى»: لم يفرض علينا أحد خطة الإصلاح الاقتصادى

#

معدلات البطالة تنخفض لنسب غير مسبوقة فى مصر

النقل

مترو الأنفاق

قليوب

تتجه وزارة النقل إلى مد الخط الثاني لمترو الأنفاق "شبرا ـ المنيب" إلى مدينة قليوب، بطول 8.8 كيلو متر، وتكلفة مبدئية 7 مليارات جنيه.

وقال الدكتور عمرو شعت، نائب وزير النقل القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، توقع الشهر المقبل، عقد الاستشاري لبدء الدراسات النهائية للمشروع.

وقال "شعت"، في تصيحات صحفية، إن المكتب الاستشاري الفرنسي "سيسترا" فاز بالمناقصة المحدودة التي تقدم لها 6 مكاتب استشارية عالمية ومصرية، وذلك للقيام بالأعمال الاستشارية لمشروع مد الخط الثاني لمترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى قليوب، بقيمة إجمالية 50.163 مليون جنيه، ودراسات التفصيلية والتصميمات والإشراف على أعمال تنفيذ المشروع.

وأضاف أن "لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق اعتمدت فوز المكتب الاستشاري الفرنسي (سيسترا) للقيام بالأعمال الاستشارية لمشروع مد الخط الثاني لمترو الأنفاق من شبرا الخيمة إلى قليوب بقيمة إجمالية 50.163 مليون جنيه، على أن يقوم المكتب الاستشاري بالدراسات التفصيلية والتصميمات والإشراف على أعمال تنفيذ المشروع".

وتابع: أن "مسار امتداد الخط سيكون موازيا لشريط السكة الحديد حتى يصل إلى شمال قليوب، ويتضمن إنشاء مجمع مواقف لسيارات الإقليم وجراج متعدد الطوابق بجوار محطة مترو قليوب، بحيث تكون قليوب محطة تبادلية لكافة وسائل النقل".

وكشف "شعت" أن مد المترو لقليوب يأتي في خطة الوزارة لربط القاهرة الكبرى بالطريق الإقليمي، وتقليل الكثافة المرورية، وتقليل زمن رحلات الركاب، ونقل وسائل النقل إلى خارج القاهرة.

من ناحية أخرى، كشف نائب الوزير أن الهيئة تواصل التجهيز لافتتاح للجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، التي تشمل 4 محطات، وهي: "النزهة، وهارون الرشيد، وألف مسكن، ونادي الشمس"، وذلك نهاية العام الجاري.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» نيويورك تايمز: لا مبرر لممارسات ميانمار بحق المسلمين
» 9 قتلى بهجوم مسلح على مركز شرطة في ليبيا
» القبض على «ريا وسكينة» في قنا
» لهذا السبب.. تأجيل الجمعية العمومية للأهلي
» النيابة التركية: «جولن» وراء اغتيال السفير الروسي
» "الاقتصادية لقناة السويس" تحصل 7.5 مليار جنيه
» بالصور.. الشرطة البرازيلية تصادر سيارات رونالدينيو بعد إفلاسه
» أسعار خام برنت تهبط لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2017
» «الأزهر» يدين التفجير الإرهابي في باكستان
» شاهد.. «صلاح» يداعب «لوفرين» أثناء المران
» «فتح» تعلن إرسال وفد من الحركة إلى مصر

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:34

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز