حريق هائل بمخزن "كرتون" في مصر القديمة

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حريق

مصر القديمة

مخزن كرتون

اندلع حريق هائل بمخزن كرتون وورق مفروم، بمنطقة مصر القديمة، اليوم الجمعة, وتم السيطرة عليه بعد الدفع ب10 سيارات إطفاء.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق في مخزن كرتون وبالات ورق مفروم، على مساحة 500 متر، بمنطقة عزبة أبوقرن في مصر القديمة.

وعلى الفور انتقل اللواء أسامه فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، ونائبه اللواء أيمن سيد الأهل، إلى موقع البلاغ وتم الدفع بـ 10سيارات إطفاء، ونجحت القوات رغم عشوائية المنطقة في السيطرة على الحريق، ومنع خطر امتداد ألسنة النيران إلى مخازن المخلفات والبلاستيك المجاورة.


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