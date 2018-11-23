ملثمون يحرقون سيارتين لرئيس جمعية الإسكان

23 نوفمبر 2018 - 08:34 م

أقدم عدد من الأشخاص الملثمين، على إشعال النيران في سيارتين ملك رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان بوادى حوف المعصرة، في حلوان، أثناء توقفهما أمام منزله بشارع 6 وادى حوف دائرة القسم.

كان العقيد مجدى خلف، مأمور قسم المعصرة، قد تلقي بلاغًا من فؤاد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان بوادى حوف، مفاده اكتشافه قيام مجهولين بإضرام النيران في سيارة ملكه وأخرى ملك نجل شقيقه، حال توقفهما أمام منزله بشارع 6 دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث رصدت إحداهما أشخاص ملثمين لحظة ارتكابه الجريمة، وجار تحديدهم والقبض عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.