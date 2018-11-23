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طلب إحاطة حول غياب دور جهاز تنمية التجارة الداخلية

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طلب احاطة

محمد فؤاد

تجار الجملة

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بشأن دور جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين.

وتساءل "فؤاد" في الإحاطة عن غياب الدور الفاعل لجهاز تنمية التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن عدم قيامه باختصاصاته المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 354 لسنة 2008م، ولا سيما في دوره حول:

أولا: قياس مدى كفاءة قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وقدرتها التنافسية، ووضع الخطط اللازمة لرفع هذه الكفاءة والقدرات.

ثانيا: دعم أنشطة الغرف التجارية في مجال تأهيل وتدريب تجار الجملة والتجزئة، وتنمية مهاراتهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة منهم، وذلك بما يحقق متطلبات التجارة الداخلية.

ثالثا: وضع الاشتراطات الواجب توافرها في المحال الخاضعة لأحكام قانون المحال التجارية ومواقعها والمرخص لهم بإدارتها والعاملين بها.

رابعا: تطوير وتبسيط قواعد وإجراءات تسجيل الأنشطة التجارية.

وأضاف "فؤاد" أن دور الجهاز بات يقتصر على إصدار البيانات الإعلامية غير المجدية في عملية تنمية التجارة الداخلية أو تذليل المعوقات أمام عملية التنمية.



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