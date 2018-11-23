  • السبت 24 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:16 ص
بحث متقدم
البدوي وأبو شقة

"أبو شقة يكشف سبب تحويل "البدوي" للتحقيق

المصالحة المصرية بين فتح وحماس

حماس توافق مبدئيا على ورقة القاهرة للمصالحة

الجمعة البيضاء

بالفيديو.. هذه هي أسباب فشل "الجمعة البيضاء"

صيدلي مصري

تطورات جديدة بشأن الصيدلي المقتول بالسعودية

السيسي ورئيس الحكومة الجديد

5 مكاسب ستجنيها مصر من التحول للحكومة الرقمية

جوزيه

تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي مع "جوزيه"

المترو

الحكومة تبدأ دراسات مد "المترو" إلى قليوب

الأمطار على المحافظات

طوارئ وانقطاع للكهرباء وغرق بالشوارع.. الأمطار تجتاح المحافظات

النائب محمد أبوحامد

أبوحامد: شيخ الازهر يسير على خطى الإخوان

خاشقجي

سؤال عن مقتل "خاشقجي" في امتحان كلية الحقوق

الأمم المتحدة:

الشعب الأفغاني يعاني الفقر والإرهاب والجفاف

عرب وعالم

توزيع منشور دعائي أمريكي في أفغانستان
توزيع منشور دعائي أمريكي في أفغانستان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

بطرق بسيطة تخلص من التهاب الجيوب الأنفية

#

الهلال الأحمر التركي يناشد العالم إغاثة الشعب اليمني

#

تاريخ مصر بالاغانى !

#

رسائل نارية من محمود سعد أبرزها: "أيه عايزين تانى"

قال منسق الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية في أفغانستان توبي لانزر، إنّ الشعب الأفغاني عانى من الفقر والإرهاب، والآن بات يعاني من الجفاف أيضا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، الجمعة، وذلك قبيل انعقاد المؤتمر الدولي حول أفغانستان، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في المدينة السويسرية.
وأضاف "على عكس ما يعرف في العالم، إن أكثر منطقة يموت فيها المدنيون هي أفغانستان وليس اليمن".
وتابع أن "الأمن الغذائي في هذا البلد متدهور أكثر من دولة جنوب السودان، إن 3.6 مليون شخص في أفغانستان أوضاعهم سيئة للغاية".
ولفت لانزر، إلى أنه زار منذ بداية العام الجاري 17 ولاية أفغانية من أصل 34، قائلاً "إنّ الكثير من الأشخاص الذين التقيتهم قالوا لي: نحن نجابه أشد موجة جفاف في حياتنا".
وبيّن المسؤول الأممي، أنه زار الكثير من المناطق المنكوبة حول العالم على رأسها الشيشان والسودان "ولم أشاهد وضعا أسوا من الوضع الموجود في أفغانستان".
وحول المؤتمر، أوضح لانزر، أن هناك تنسيق أكبر من المجتمع الدول، يُعد أكبر من التنسيق الذي أبدوه في السنوات الماضية.
وأشار لانزر، إلى وجود فرص وآمال من أجل تحقيق السلام في أفغانستان. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تكشف موعد تحسن حالة الطقس
» معلومة صادمة عن علاقة "الأسبرين" بهذا المرض الخطير
» السعودية ترد بشأن إدعاءات تعذيب المعتقلين
» اليهود ذاقوا طعم الأمان بفضل المسلمين
» اكتشاف مذهل بشأن فائدة الفاكهة والخضروات للرجال
» تغريدة مؤثرة لـ"كارتيرون" بعد إقالته من الأهلي
» رسميًا.. تونس تقر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» نيويورك تايمز: لا مبرر لممارسات ميانمار بحق المسلمين
» 5 مدربين مرشحون لخلافة «كارتيرون»
» القبض على «ريا وسكينة» في قنا

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز