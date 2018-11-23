» اليهود ذاقوا طعم الأمان بفضل المسلمين

23 نوفمبر 2018 - 11:20 م

قال البروفسور أحمد شيمشيرغيل، عضو هيئة التدريس في قسم التاريخ بجامعة مرمرة التركية، إن اليهود "ذاقوا طعم الاستقرار والأمان" على مر التاريخ بفضل المسلمين.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الأكاديمي التركي، خلال محاضرة حول القدس بولاية قسطموني شمالي تركيا.



وأضاف أن القدس خضعت لسيطرة المسلمين طوال 12 قرنا.



وشدد على أهمية القدس بالنسبة للديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية.

