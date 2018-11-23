» السعودية ترد بشأن إدعاءات تعذيب المعتقلين

23 نوفمبر 2018 - 11:30 م

نفت المملكة العربية السعودية، صحة تقارير نشرتها منظمتا «العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» زعمت تعرض معتقلين في المملكة للتعذيب، مؤكدة أنها مختلقة ولا أساس لها من الصحة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن بيان لوزارة الإعلام، تأكيده أن تلك التقارير لا أساس لها من الصحة.



وقال البيان: «تنفي الوزارة بشكل قاطع وبشدة تلك الادعاءات».

