  • السبت 24 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:15 ص
بحث متقدم
البدوي وأبو شقة

"أبو شقة يكشف سبب تحويل "البدوي" للتحقيق

المصالحة المصرية بين فتح وحماس

حماس توافق مبدئيا على ورقة القاهرة للمصالحة

الجمعة البيضاء

بالفيديو.. هذه هي أسباب فشل "الجمعة البيضاء"

صيدلي مصري

تطورات جديدة بشأن الصيدلي المقتول بالسعودية

السيسي ورئيس الحكومة الجديد

5 مكاسب ستجنيها مصر من التحول للحكومة الرقمية

جوزيه

تفاصيل اجتماع إدارة الأهلي مع "جوزيه"

المترو

الحكومة تبدأ دراسات مد "المترو" إلى قليوب

الأمطار على المحافظات

طوارئ وانقطاع للكهرباء وغرق بالشوارع.. الأمطار تجتاح المحافظات

النائب محمد أبوحامد

أبوحامد: شيخ الازهر يسير على خطى الإخوان

خاشقجي

سؤال عن مقتل "خاشقجي" في امتحان كلية الحقوق

معلومة صادمة عن علاقة "الأسبرين" بهذا المرض الخطير

الصفحة الأخيرة

7استخدامات لقرص الأسبرين.. تعرف عليها
7استخدامات لقرص الأسبرين.. تعرف عليها

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

معلومات هامة عن صاحب "القلم رصاص"

#

نتنياهو: التهديد الإيرانى يقرب علاقتنا مع العرب

#

وفاة الفنان أحمد عبد الوارث

#

"الفيشاوي" يكشف عن إصابته بهذا المرض الخطير

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الأدوية والمكملات الغذائية، مثل “الأسبرين وأحماض (أوميغا 3) الدهنية”، قد يساعد في الوقاية من سرطان الأمعاء.
وبما أن سرطان الأمعاء هو ثاني أخطر نوع من المرض الخبيث، فالاكتشاف الجديد يمكن أن يساعد في إنقاذ حياة الآلاف، حسبما أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"
وأجرى علماء من جامعات ليدز، ونوتنغهام، وبرادفورد، ونيوكاسل تجربة سريرية جديدة لمعرفة ما إذا كانت الأدوية المتاحة على نطاق واسع يمكن أن تقلل من نمو الخلايا السرطانية عند الأشخاص المعرضين للإصابة بالمرض.
ويتطور سرطان الأمعاء من الأورام الحميدة، أو من نمو النسيج غير الطبيعي داخل القولون، ويمكن للأطباء التعرف على الأورام المسببة للسرطان عن طريق تنظير القولون.
وقام الباحثون من هذه الجامعات بدراسة ملفات 709 مشاركين من 53 مستشفى في جميع أنحاء بريطانيا، جميعهم معرضون لخطر الإصابة بسرطان القولون.
وقُسم المرضى إلى 4 مجموعات، أعطيت المجموعة الأولى 300 ملّيغرام من “الأسبرين” كل يوم لمدة عام، وحدد للمجموعة الثانية تناول جرعات تحتوي على أحماض “أوميغا 3” الدهنية فقط (غرامان كل يوم لمدة عام)، وحصلت المجموعة الثالثة على جرعات من “الأسبرين” و”أوميغا 3″ معًا، أما المجموعة الرابعة فخصص لها دواء وهمي.
ووجد الباحثون أن المجموعة التي تناولت “الأسبرين” فقط لمدة عام، انخفضت لديها نسبة تطور الأورام الحميدة التي قد تؤدي للسرطان، بنسبة 22 % مقارنة مع المجموعة التي حصلت على دواء وهمي.
أما أولئك الذين تناولوا “أوميغا 3” فقط، فانخفضت نسبة الإصابات بينهم بنسبة 9% أكثر من المجموعة التي لم تحصل على أي جرعة دواء حقيقية.
ولكن من المثير للاهتمام أن المجموعة التي تناولت جرعات من “الأسبرين” و”أوميغا 3″ معًا، حصلت على أقل نسبة من الأورام الحميدة بين جميع المجموعات.
وأفاد البروفسور مارك هول من جامعة ليدز: “تثبت التجربة أن للأسبرين و(أوميغا 3) آثارًا وقائية وقدرة على الحماية من الإصابة بمرض سرطان الأمعاء، وهو أمر مثير للاهتمام للغاية؛ لأن المركبات رخيصة نسبيًا وآمنة لتقديمها للمرضى”.
ويهدف الخبراء الآن إلى إجراء مزيد من الأبحاث حول الدور الذي قد يلعبه “الأسبرين” و”أوميغا 3″ في خفض مخاطر الإصابة بالسرطان، حيث يمكن أن يكون الاكتشاف ضخمًا جدًا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن سرطان الأمعاء من الأمراض التي يصعب الكشف المبكر عنها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» "الأرصاد" تكشف موعد تحسن حالة الطقس
» معلومة صادمة عن علاقة "الأسبرين" بهذا المرض الخطير
» السعودية ترد بشأن إدعاءات تعذيب المعتقلين
» اليهود ذاقوا طعم الأمان بفضل المسلمين
» اكتشاف مذهل بشأن فائدة الفاكهة والخضروات للرجال
» تغريدة مؤثرة لـ"كارتيرون" بعد إقالته من الأهلي
» رسميًا.. تونس تقر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة
» أسعار الدولار أمام الجنيه في التعاملات المسائية
» نيويورك تايمز: لا مبرر لممارسات ميانمار بحق المسلمين
» 5 مدربين مرشحون لخلافة «كارتيرون»
» القبض على «ريا وسكينة» في قنا

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز