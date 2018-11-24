» "الأرصاد" تكشف موعد تحسن حالة الطقس

24 نوفمبر 2018 - 12:40 ص

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار بدأت منذ الأمس ومستمرة للغد.



وأوضح“عبد العال”، خلال مُداخلة هاتفية مع برنامج “خط أحمر” المُذاع عبر فضائية ” ltc”، مساء الجمعة، مع الإعلامي محمد موسى، أن البلاد ستتعرض لأمطار تصل لحد السيول، خاصة على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مُشددًا على ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة.

