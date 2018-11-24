تحذيرات من تعرض أمريكا لأضرار فادحة لهذا السبب

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حذر تقرير جديد أعدته جهات حكومية أمريكية من تعرض الولايات المتحدة لأضرار فادحة بسبب التغير المناخي تصيب البيئة والمجتمع والاقتصاد هناك.
وحذر العلماء في هذا التقرير الذي نشر أمس الجمعة من أضرار متزايدة تصيب البنية التحتية والممتلكات الخاصة في الولايات الأمريكية إن لم تبذل جهود ضخمة لحماية البلاد منها، كما أنها ستعيق النمو الاقتصادي للبلاد خلال العقود المقبلة.
وحذر الخبراء من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات متطرفة وموجات جفاف وحرائق وعواصف، ما يؤثر بصورة متزايدة على الاقتصاد الزراعي للبلاد.
كما ذكر التقرير أن الآثار الضارة ستمتد أيضا إلى أنشطة صيد الأسماك والأنشطة السياحية وهي أنشطة تتأثر بقوة بالتغيرات المناخية، كما ستؤثر على التجارة أيضا.
وأفاد التقرير أن هناك تغيرات مناخية ستؤثر على صحة الأمريكيين وراحتهم النفسية، وتتضمن هذه التغيرات الظروف المناخية الحادة، وتغير جودة الهواء وانتشار أمراض جديدة، كما يحلل التقرير أيضا مجالات صحية أخرى سيكون للتغير المناخي أثر عليها.

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