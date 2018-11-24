تحذيرات من تعرض أمريكا لأضرار فادحة لهذا السبب

حذر تقرير جديد أعدته جهات حكومية أمريكية من تعرض الولايات المتحدة لأضرار فادحة بسبب التغير المناخي تصيب البيئة والمجتمع والاقتصاد هناك.

وحذر العلماء في هذا التقرير الذي نشر أمس الجمعة من أضرار متزايدة تصيب البنية التحتية والممتلكات الخاصة في الولايات الأمريكية إن لم تبذل جهود ضخمة لحماية البلاد منها، كما أنها ستعيق النمو الاقتصادي للبلاد خلال العقود المقبلة.

