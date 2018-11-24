» يعتدي على ابنته جنسيا ويقتل أبناءه منها بالإسماعيلية

24 نوفمبر 2018 - 05:27 ص

جريمة بشعة هزت محافظة الأسماعيلية بأكملها بعد بلاغ تلقته أجهزة الأمن بمدينة فايد بالمحافظة تفيد بقيام أب بالاعتداء على ابنته لمدة 15 سنة وقتل 4 أطفال أنجبهم منها .



وأمر المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس المتهم «على .م» 55 عاما نقاش 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاعتداء الجنسي على نجلته ومعاشرتها معاشرة الأزواج تحت التهديد بالقتل، وقتل 4 أطفال حملت فيهم الابنة سفاحاً ودفنهم، وعرض الابنة المجني عليها على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.

وأشارت التحقيقات التي باشرها أحمد أبوالسعود، رئيس نيابة مركز فايد، إلى أن الأب المتهم اعترف تفصيلا بالاعتداء جنسيا على ابنته وعمرها 15 عاما وعلي مدار الـ15 عاما الماضية وأنجبت منه 4 مرات في كل مرة كان يتوجه بها إلى محافظة السويس لإجراء عملية الولادة ويقوم بعدها الأب المتهم بقتل الطفل ودفنه، وأدلت الابنة المجني عليها بتفاصيل الواقعة كاملة أمام النيابة، وأكدت أنها أنجبت من علاقتها بأبيها 4 مرات 3 أطفال ذكور وطفلة أنثى، ويقوم الأب بخنق الأطفال والتأكد من وفاتهم ودفنهم بالمقابر بمدينة فايد، وكان دائما ما يهددها بالقتل في حالة افتضاح أمره معاها.

كان قد تلقى اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمد فوزي، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من عامل كاوتش 27 عاما يتهم والده بالاعتداء الجنسي على شقيقته الكبرى 30 عاما، منذ فترات طويلة ويحاول أن يعتدى على شقيقته الصغرى 18 عاما لكنها رفضت، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم العميد عصام عطوان، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد هشام، رئيس مباحث مركز فايد، وبإحضار المجني عليها أكدت أنها تبلغ من العمر 30 عاما، وأن والدها 55 عاما، ويعمل نقاشا قام بالاعتداء الجنسي عليها وعاشرها معاشرة الأزواج منذ أن كان عمرها 15 عاما وأنها حملت سفاحا من والدها 4 مرات، مشيرة إل أن والدتها مصابة بأمراض نفسية صعبة.

وبتقنين الإجراءات تمكن النقباء أحمد السيد وأحمد توفيق ومحمود منصور وهيثم عبدالباسط، معاوني مباحث مركز فايد، من القبض على الأب، والتحفظ عليه وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.