متعب يكشف عن "الشتيمة" التي قالها حكم الوصل لحسام عاشور

24 نوفمبر 2018 - 06:28 ص

كشف عماد متعب - أسطورة النادي الأهلي - عن أسباب انفعال حسام عاشور - قائد الأهلي - على حكم مباراة فريقه مع الوصل الإماراتي التي انتهت بتأهل الأخير لدور نصف النهائي في البطولة العربية .



وقال "متعب" في لقاء مع قناة "أون سبورت" : "أولا ما فعله حسام عاشور خطأ ولا أبرره ، لكني اتصلت به أمس وأبلغني أن الحكم شتمه بشتائم لا يجوز حتى ذكرها على شاشات التلفزيون .. وهذا سبب انفعاله".



وأضاف: "الحكم ظل طوال المباراة يقول لحسام عاشور ولاعبي الأهلي (لست الحكم الجزائري مهدي بن عبيد) في إشارة إلى حكم مباراة الذهاب مع الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا وكأنه جامل الأهلي".



وتابع: "أتمنى أن يكون مراقب المباراة معه سماعة في المباريات القادمة ليسمع ما حدث في الملعب حتى لا يُظلم لاعب أو حكم".

