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طالب يقتل معلمته طعنا أثناء حضوره درس الكيمياء بمنزلها

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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طالب يقتل معلمته

جريمة قتل بشعة شهدتها منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية وذلك بعد قيام طالب ثانوي بقتل معلمته أثناء تلقيه درس كيمياء بمنزلها .

البداية عندما ورد بلاغ لشرطة النجدة بطعن "س. م" طالب 16 سنة بالثانوية العامة، معلمته "ه. ا" أثناء حضوره درسا خصوصيا بمنزلها، في مادتي الكيمياء والأحياء، بمنطقة المنتزه.

انتقل اللواء شريف رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، وبرفقته فريق من رجال مباحث قسم شرطة المنتزه لمحل الواقعة، وبمعاينة جثة المدرسة القتيلة تبين إصابتها بعدة طعنات أودت بحياتها في الحال، وضُبِطَ الطالب والأداة المستخدمة في الجريمة.

وبمواجهة الطالب تبين أنه حضر إلى منزل المعلمة المجنى عليها، لحضور الدرس الخاص به في الكيمياء والأحياء، وكان يحمل حقيبته الخاصة وبها سلاح أبيض، وأثناء الدرس طلب من معلمته كوبا من الماء ثم عاجلها بطعنات أودت بحياتها.

تحرر محضر بالواقعة، ونُقِلَت جثة المجني عليها إلى مشرحة كوم الدكة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة.

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