» طالب يقتل معلمته طعنا أثناء حضوره درس الكيمياء بمنزلها

جريمة قتل بشعة شهدتها منطقة المنتزه بمحافظة الإسكندرية وذلك بعد قيام طالب ثانوي بقتل معلمته أثناء تلقيه درس كيمياء بمنزلها .





البداية عندما ورد بلاغ لشرطة النجدة بطعن "س. م" طالب 16 سنة بالثانوية العامة، معلمته "ه. ا" أثناء حضوره درسا خصوصيا بمنزلها، في مادتي الكيمياء والأحياء، بمنطقة المنتزه.

البداية عندما ورد بلاغ لشرطة النجدة بطعن "س. م" طالب 16 سنة بالثانوية العامة، معلمته "ه. ا" أثناء حضوره درسا خصوصيا بمنزلها، في مادتي الكيمياء والأحياء، بمنطقة المنتزه.

انتقل اللواء شريف رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، وبرفقته فريق من رجال مباحث قسم شرطة المنتزه لمحل الواقعة، وبمعاينة جثة المدرسة القتيلة تبين إصابتها بعدة طعنات أودت بحياتها في الحال، وضُبِطَ الطالب والأداة المستخدمة في الجريمة.

انتقل اللواء شريف رؤوف، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الإسكندرية، وبرفقته فريق من رجال مباحث قسم شرطة المنتزه لمحل الواقعة، وبمعاينة جثة المدرسة القتيلة تبين إصابتها بعدة طعنات أودت بحياتها في الحال، وضُبِطَ الطالب والأداة المستخدمة في الجريمة.