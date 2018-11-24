سؤال صادم من أستاذ أزهري لفاطمة ناعوت يحرجها وتفشل في الرد

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فاطمة ناعوت
فاطمة ناعوت

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو لجدال عبر التلفزيون المصري بين الكاتبة فاطمة ناعوت ، والدكتور محمد سالم أبو عاصي ، الأستاذ بالأزهر .

وتوجه "أبو عاصي" بسؤال صادم لـ"ناعوت" قائلًا: "أنتي قرأتي ايه للأشاعرة؟".. فقالت: "قرأت الكثير" .. فرد : "قرأتي ايه بالظبط؟" .. فقالت: "تحب أحددلك نصوص؟" .. فرد: "لا حضرتك قرأتي ايه للإمام الأشعري؟" .. فردت: "لا مش هقولك أسماء كتب".

ورد "أبو عاصي" قائلًا: "لحظة واحدة يا فندم .. لما آجي أدرس أي فكر معين لازم أدرس التربة التي نشأ فيها هذا الفكر .. يعني مثلا أنا مرة جلست مع واحد وجودي مؤمن بفلسفة سارتر وقعدت أهاجم الوجودية .. فقالي: أنت قريت حاجة عن الوجودية؟ .. قولتله: لا بصراحة .. فقالي روح اتعلم وبعدين اتكلم".

الفيديو:


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