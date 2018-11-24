» مصرع فتاة بعد أن تناولت "الحبة المدمرة"

24 نوفمبر 2018 - 07:37 ص

توفيت فتاة في العشرينيات بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية بعد أن تناولت "حبوب القمح" التي يعتبر النجاة منها بعد تناولها من أصعب الأمور.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من مستشفى كفر الزيات العام باستقبال "ندى.ص"، 20 عاما، والمقيمة بقرية الدلنجات جثة هامدة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب متأثرة بإصابتها بحالة تسمم نتيجة تناول قرص حفظ القمح الشهيرة بـ"الحبة القاتلة".



تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن.

