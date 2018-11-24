الكشف عن اسم المدرب الذي رشحه جوزيه لإدارة الأهلي

24 نوفمبر 2018 - 08:09 ص

يجري مسؤولو النادي الأهلي مفاوضات مكثفة مع عدد من المدربين لتولي الإدارة الفنية للفريق خلفًا لباتريس كارتيرون .





وكشفت مصادر عن قيام النادي الأهلي بإغراء الفرنسي هيرفي رينار - مدرب المغرب - بعرض راتب قدره 120 ألف دولار بديلًا لراتبه الذي يحصل عليه الآن مع المغرب وقدره 80 ألف دولار .



وفتح مسؤولو النادي الأهلي بابا للتواصل مع البرتغالي باولو دوراتي - المدير الفني لبوركينا فاسو - وهو المدرب الذي رشحه البرتغالي مانويل جوزيه لإدارة الأهلي عند سؤاله عن مدرب مناسب.



أما الثالث فهو الأرجنتيني كاميرون دياز الذي كان على رادار الأهلي في الصيف الماضي قبل أن يتعاقد مع اتحاد جدة لتتم إقالته بعد فترة لسوء النتائج.

