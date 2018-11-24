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العثور على أشلاء جثة شاب فى سوهاج

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عثرت الأجهزة الأمنية في سوهاج على أشلاء من جثة شاب عقب سقوطه من قطار مميز القاهرة ــ أسوان حال مروره بمزلقان تابع لمحطة سكك حديد العسيرات.

وردت معلومات لمدير أمن سوهاج تفيد بتلقي مركز شرطة العسرات بلاغًا من عامل مزلقان قرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات، يفيد بسقوط أحد الأشخاص من قطار.

وبالانتقال تبين وجود أشلاء جثة ذكر مجهول الهوية فـى العقد الرابع من العمر على شريط السكة الحديد، وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزى.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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