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التعليم العالى تفعل بروتوكول اندماج متحدى الإعاقة بالتعليم الجامعى

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عبد الغفار
عبد الغفار

وكالات- حنان حمدتو

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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى إنه تم تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمى؛ والمجلس القومي لشؤون الإعاقة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم الإعاقة العالمي في 4 ديسمبر المقبل.

 وأشار تقرير تسلمه عبد الغفار من مستشاره الخاص المشرف على الأنشطة الطلابية  إلى أنه من المقرر تنظيم عدد من الأنشطة الخاصة بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات والمعاهد المصرية، على أن يتم افتتاحها عن طريق الفيديو كونفرانس من إحدى الجامعات، والإعلان عن مسابقة في “الأدوات المساعدة للمعاقين ومجالات الاتصال والبرمجيات” تحت إشراف أكاديمية البحث العلمي، فضلا عن إقامة معرض للاختراعات والابتكارات ومشاريع التخرج المقدمة بمعهد إعداد القادة، ومن المقرر إعلان النتيجة في 24 أبريل المقبل.

ولفت التقرير إلى تنظيم معهد إعداد القادة فعاليات إطلاق حملة لاستكمال إنشاء مراكز التميز لذوي الاحتياجات الخاصة بكل جامعة على غرار مركزي جامعة حلوان والمنيا، وتنظيم مسابقة بين الجامعات المصرية حول مدى توفير كل منها للخدمات الخاصة بذوى الإعاقة بناء علي تقارير المتابعة التي تمت أثناء مسابقة “أفضل جامعة” التي نظمتها الوزارة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.


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