جمعة يقرر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين بمدارس شمال سيناء

24 نوفمبر 2018 - 10:41 ص

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف منحة مالية قدرت بألف جنيه لجميع الأئمة العاملين بالمدارس العلمية بشمال سيناء تصرف عاجلاً لمرة واحدة إضافة إلى مضاعفة بدل المدارس العلمية.

وأشاد الوزير في تصريحات صحفية له بالأمس خلال زيارته لقرية الروضة بشمال سيناء، بمستوى الوعي الوطني لدى أهالي سيناء، مشيرًا إلى أن سيناء ينتظرها مستقبل واعد ومبشر في كل المجالات.

وقدم شكر وتقدير لأبناء وزارة الأوقاف من الأئمة العاملين بالمحافظة إلى جانب رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة الأبطال جنبا إلى جنب، مشيدًا بجهودهم في المدارس العلمية والمدارس القرآنية وإقبال أهالي سيناء الكرام على الفكر الوسطي المستنير بهذه المدارس.