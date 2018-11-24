برلماني: افتتاح مقر حزب مستقبل وطن بالقاهرة للتواصل مع كل المواطنين

24 نوفمبر 2018 - 10:50 ص

أكد النائب محمد ماهر حامد، أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، أن افتتاح مقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالقاهرة أمس الخميس هي خطوة ضمن سعى الحزب في التواصل مع كل محافظات مصر، مؤكدًا أن الحزب يسعى بقوة إلى التواصل بشكل مباشر وتقديم الخدمات الحقيقية للمواطن على مستوى الجمهورية.

وقال ماهر في تصريحات صحفية، إن حزب مستقبل وطن أصبح له تأثير كبير على الحياة السياسية من خلال مئات الفعاليات التي أقامها في كل دوائر القاهرة وتهدف إلى التواصل المباشر مع المواطنين سواء من خلال القوافل الطبية، ودفع المصروفات الدراسية لغير القادرين والتواصل لحل قضايا الغارمين و توزيع سلع غذائية، وإقامة شوادر لمكافحة ارتفاع أسعار السلع الأساسية للموطنين.

وأشار "أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة" أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التواصل بين أعضاء حزب مستقبل وطن وكل الدوائر للعمل على حل أي مشاكل تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن الحزب يقوم بدور فعال على الأرض ومن خلال نوابه في مجلس البرلمان من أجل بناء الدولة المصرية.

وشهد الحفل حضور كل من المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، والنائب أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب عن محافظة القاهرة.