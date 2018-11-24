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القوات المسلحة البريطانية تحتفل بحيوانات شاركت فى الحروب

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الكلاب تشارك ف الحروب
الكلاب تشارك ف الحروب

وكالات- حنان حمدتو

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لندن

حروب

الكلاب

القوات المسلحة البريطانية

احتفلت القوات المسلحة البريطانية  الخميس الماضي  ببعض الأنواع من سلسلة الكلاب التي تصنف لديهم مشاركة بالحروب البطولية.

وتجمع في الاحتفال عدد من أنواع الحيوانات الأخرى كالقط والحصان والحمامة أمام قادة الجيش البريطاني للاحتفال بالذكرى السنوية الـ75 لتأسيس جائزة ديكين، التي تشمل أرفع وسام يمنح للحيوانات الأبطال.

وديكين تماثل وسام ميدالية صليب فيكتوريا من حيث القيمة المعنوية، وهو أسمى وأرفع وسام يمكن أن يتسلمه أي فرد بشري في القوات المسلحة في بريطانيا.

وبين الذين تجمعوا في متحف الحرب الأسطوري في لندن الخميس الماضي كان الكلب مالي، وهو الحاصل الوحيد على الوسام بين من ماتوا من أقرانه، حيث ناله تكريم على خدمته الاستثنائية في أفغانستان وحمل الكلب البطل ميداليته البرونزية، المنقوش عليها ضمن إكليل من الغار.

وتم تأسيس جائزة ديكين من قبل جمعية "بي دي إس أيه" الخيرية للحيوانات للاعتراف رسميًا بفضل حيوانات أنقذت أرواح البشر، إذ منحت لـ72 حيوانًا منذ إعلانها.

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