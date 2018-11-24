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الخارجية تبحث التعاون السياسي مع دولة لاتفيا

الحياة السياسية

الخارجية المصرية
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وكالات- حنان حمدتو

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أجرى السفير عمرو رمضان مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية مباحثات بريجا عاصمة دولة لاتفيا مع عدد من المسئولين اللاتفيين و السفير علاء حجازي سفير مصر غير المقيم هناك، في إطار جولة يقوم بها لتعزيز العلاقات مع دول البلطيق وشمال أوروبا.

وأجرى رمضان اجتماعات مع السفير إيلفارس كلافا مدير عام وزارة الخارجية ومسئولي وكالة الاستثمار والتنمية اللاتفية، وأشارت الخارجية  فى بيان لها إلى أنه تم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية لإقامة آلية دورية للمشاورات السياسية بين البلدين.

وتضمنت المباحثات الاتفاق على تعزيز التواصل السياسي بين البلدين والتنسيق بينهما في الموضوعات الدولية والإقليمية،حيث قدم مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية عرضا للتطورات في الشرق الأوسط.

كما استعرض التطورات السياسية والاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر مؤخرًا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا لاتفيا إلى دخول السوق المصري والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة والمشروعات الكبرى، وأبرزها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،خاصة في ظل الميزة النسبية للاتفيا في مجال الصناعات الميكانيكية والهندسية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.

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