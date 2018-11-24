  • السبت 24 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:42 ص
بحث متقدم
أحد مليشيات الشيعة يبصق علي قبر الصحابي "معاوية"

أحد أفراد ميليشيات الشيعة يبصق على قبر الصحابى "معاوية"

لقاء مفاجيء لأحد عائلة خاشقجي مع "بن سلمان"

لقاء مفاجئ لعائلة خاشقجى مع "بن سلمان"

كتاب جديد لإسرائيل يحمل حزمة أكاذيب عن" عبد الناصر"

كتاب جديد لإسرائيل يحمل حزمة أكاذيب عن "عبد الناصر"

محمد صلاح

موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

الفساد يلاحق جنرالات روس بـ "حميميم"

الفساد يلاحق جنرالات روس بـ"حميميم"

نجل الشهيد ساطع النعماني

كلمات مبكية لنجل الشهيد ساطع النعماني

الدولار

البنوك الأعلى سعراً للدولار

باسم مرسي

الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك "المعروض عليه" لسبب غريب

جوزيه

الكشف عن اسم المدرب الذي رشحه جوزيه لإدارة الأهلي

فاطمة ناعوت

سؤال صادم من أستاذ أزهري لفاطمة ناعوت يحرجها وتفشل في الرد

سقوط شبكة دعارة فى شرم الشيخ

قضايا وحوادث

القبض على شبكة دعارة تديرها سيدة وزوجها
القبض على شبكة دعارة تديرها سيدة وزوجها

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

الرئيس السيسي يصل منتدى شباب العالم

#

«الطيب» يصل شرم الشيخ للمشاركة في منتدى شباب لعالم

#

النواب: منتدى شباب العالم لإعادة تمكينهم من اعتلاء منصات القيادة

#

بدء الورش التحضيرية لجلسات منتدى شباب العالم

ألقت مباحث الآداب العامة بشرم الشيخ، القبض على شبكة دعارة والأعمال المنافية للآداب والاتجار بالبشر بشرم الشيخ.

وردت معلومات للواء أحمد عقيل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء، يفيد بضبط شبكة لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب والاتجار بالبشر بشرم الشيخ مكونة من خمسة متهمين يقومون بإجبار الفتيات علي ممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لراغبى المتعة من السائحين.

وردت معلومات للعميد أحمد الحوشي رئيس فرع البحث الجنائي بشرم الشيخ بقيام خمسة متهمين بتكوين شبكة لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب بشرم الشيخ من راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي وتكونت الشبكة بمعرفة متهم ومتهمة.

وعلى الفور تم ضبط المتهمين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وهم: "صباح.م" 45  عاما من محافظة الغربية "عبد الهادي.س" 27 عاما من محافظة الغربية و"إيمان.ا" 26 عامًا محافظة كفر الشيخ، و"أمل . ج" 22 عامًا من محافظة الإسكندرية، "ياسمين . ع" 17 عامًا من محافظة المنوفية وبحوزتهم 7 هواتف محمولة لتسهيل التواصل بعملائهم من راغبي المتعة الحرام.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة حول محطة مياه تكلفتها 100 مليون جنيه
» انتحار طفل شنقًا داخل مسكنه بالهرم
» بالأرقام.. تراجع أسعار الذهب
» 7 أخطاء نرتكبها خلال الاستحمام تدمر أجسامنا
» طريقة سحرية لجعل طفلك ينام في ثواني معدودة
» 8 معلومات عن الرجل الذي طلق ياسمين عبد العزيز و تزوج ريهام حجاج
» مصرع فتاة بعد أن تناولت "الحبة المدمرة"
» طالب يقتل معلمته طعنا أثناء حضوره درس الكيمياء بمنزلها
» يعتدي على ابنته جنسيا ويقتل أبناءه منها بالإسماعيلية
» "الأرصاد" تكشف موعد تحسن حالة الطقس
» معلومة صادمة عن علاقة "الأسبرين" بهذا المرض الخطير

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز