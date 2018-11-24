سقوط شبكة دعارة فى شرم الشيخ

24 نوفمبر 2018 - 11:10 ص

ألقت مباحث الآداب العامة بشرم الشيخ، القبض على شبكة دعارة والأعمال المنافية للآداب والاتجار بالبشر بشرم الشيخ.

وردت معلومات للواء أحمد عقيل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن جنوب سيناء، يفيد بضبط شبكة لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب والاتجار بالبشر بشرم الشيخ مكونة من خمسة متهمين يقومون بإجبار الفتيات علي ممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لراغبى المتعة من السائحين.

وردت معلومات للعميد أحمد الحوشي رئيس فرع البحث الجنائي بشرم الشيخ بقيام خمسة متهمين بتكوين شبكة لممارسة الدعارة والأعمال المنافية للآداب بشرم الشيخ من راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي وتكونت الشبكة بمعرفة متهم ومتهمة.

وعلى الفور تم ضبط المتهمين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وهم: "صباح.م" 45 عاما من محافظة الغربية "عبد الهادي.س" 27 عاما من محافظة الغربية و"إيمان.ا" 26 عامًا محافظة كفر الشيخ، و"أمل . ج" 22 عامًا من محافظة الإسكندرية، "ياسمين . ع" 17 عامًا من محافظة المنوفية وبحوزتهم 7 هواتف محمولة لتسهيل التواصل بعملائهم من راغبي المتعة الحرام.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.