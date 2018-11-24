» مفاجأة حول محطة مياه تكلفتها 100 مليون جنيه

عرض الإعلامي محمد موسى، تقريرًا مصورًا عن محطة مياه بني غالب بأسيوط، والتي تكلف بنائها 100 مليون جنيه، ولكنها لا تعمل.

وعقب موسى، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، علي التقرير قائلا: "الإهمال وصل إلى أن البارومة أكلت معدات وماكينات المحطة، وفي المقابل تلاقي الأهالي يشربون مياه ملوثة.

وأضاف: "لمصلحة من يبقي هذا الوضع علي ما هو عليه، ولمصلحة من يتم تكلفة محطة مياه مائة مليون جنية ولا يتم استغلالها أو تشغيلها؟".

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