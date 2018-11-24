  • السبت 24 نوفمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:44 ص
بحث متقدم
أحد مليشيات الشيعة يبصق علي قبر الصحابي "معاوية"

أحد أفراد ميليشيات الشيعة يبصق على قبر الصحابى "معاوية"

لقاء مفاجيء لأحد عائلة خاشقجي مع "بن سلمان"

لقاء مفاجئ لعائلة خاشقجى مع "بن سلمان"

كتاب جديد لإسرائيل يحمل حزمة أكاذيب عن" عبد الناصر"

كتاب جديد لإسرائيل يحمل حزمة أكاذيب عن "عبد الناصر"

محمد صلاح

موعد وملعب لقاء ليفربول "صلاح" اليوم

الفساد يلاحق جنرالات روس بـ "حميميم"

الفساد يلاحق جنرالات روس بـ"حميميم"

نجل الشهيد ساطع النعماني

كلمات مبكية لنجل الشهيد ساطع النعماني

الدولار

البنوك الأعلى سعراً للدولار

باسم مرسي

الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك "المعروض عليه" لسبب غريب

جوزيه

الكشف عن اسم المدرب الذي رشحه جوزيه لإدارة الأهلي

فاطمة ناعوت

سؤال صادم من أستاذ أزهري لفاطمة ناعوت يحرجها وتفشل في الرد

انتحار طفل شنقًا داخل مسكنه بالهرم

قضايا وحوادث

انتحار
انتحار

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

طالب جامعي يشنق نفسه ويترك رسالة «أشعر بالوحدة»

#

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء ببني سويف

#

لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب بالجيزة

#

انتحار ربة منزل شنقًا داخل غرفتها بسوهاج

جريمة انتحار

انتحار طفل

انتحار فى الهرم

أقدم طفل على الانتحار شنقًا داخل مسكنه بالهرم، حيث شنق نفسه إثر مشادات كلامية بينه وبين أفراد أسرته.

وردت معلومات للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا داخل مسكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تبين أن الطفل أصيب بحالة نفسية سيئة، عقب حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد أفراد أسرته، فأسرع لغرفته وأغلق الباب ثم شنق نفسه، تحرر  محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تاريخنا الإسلامي.. الذهب لمن غلب!!

محمود سلطان

تجديد الخطاب الديني وموسم الهجوم على شيخ الأزهر

فراج إسماعيل

الطيب.. حين يستوطن القلوب

د. حسام عقل

عظمة النبوة فوق كل عظمة

د. عبد الآخر حماد

دماء ممزوجة.. وكلمات مسمومة

حسام فتحي

إلغاء (خانة الديانة).. غل وخفه وضعف معرفة

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» سقوط شبكة دعارة فى شرم الشيخ
» مفاجأة حول محطة مياه تكلفتها 100 مليون جنيه
» انتحار طفل شنقًا داخل مسكنه بالهرم
» بالأرقام.. تراجع أسعار الذهب
» 7 أخطاء نرتكبها خلال الاستحمام تدمر أجسامنا
» طريقة سحرية لجعل طفلك ينام في ثواني معدودة
» 8 معلومات عن الرجل الذي طلق ياسمين عبد العزيز و تزوج ريهام حجاج
» مصرع فتاة بعد أن تناولت "الحبة المدمرة"
» طالب يقتل معلمته طعنا أثناء حضوره درس الكيمياء بمنزلها
» يعتدي على ابنته جنسيا ويقتل أبناءه منها بالإسماعيلية
» "الأرصاد" تكشف موعد تحسن حالة الطقس

استطلاع رأي

من المسؤول عن خسارة الأهلي للقب الأفريقي؟

الجهاز الفني - 9 %
اللاعبون - 14 %
إدارة النادي - 9 %
جميعهم - 57 %
غير مهتم - 11 %
اجمالى المصوتين:1281

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    05:07

  • شروق

    06:35

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
العمليات القيصرية
فاطمة - المرأة الشهم
حفاوة برلمانية بارتفاع أكياس الدم لـ450 جنيهًا
بالفيديو..سمسارة زواج قاصرات تفجر مفاجأت عن عملها
فيروز