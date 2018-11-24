» انتحار طفل شنقًا داخل مسكنه بالهرم

24 نوفمبر 2018 - 11:17 ص

أقدم طفل على الانتحار شنقًا داخل مسكنه بالهرم، حيث شنق نفسه إثر مشادات كلامية بينه وبين أفراد أسرته.

وردت معلومات للمقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا داخل مسكنه بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تبين أن الطفل أصيب بحالة نفسية سيئة، عقب حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد أفراد أسرته، فأسرع لغرفته وأغلق الباب ثم شنق نفسه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.