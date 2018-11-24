أحد أفراد ميليشيات الشيعة يبصق على قبر الصحابى "معاوية"

24 نوفمبر 2018 - 11:21 ص

تداول عدد من النشطاء على نطاق واسع مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى يظهر إحدى الميليشيات الشيعية وهو يقوم بالبصق على قبر الصحابي معاوية بن أبي سفيان.

وقام الشيعي بهذا العمل الطائفي بالعاصمة السورية دمشق بفعل أثار غضب الكثيرين من رواد مواقع التواصل والذي اعتبروه قد تخطى كل الأعراف والأخلاق الإسلامية، وذلك ببصقه على قبر الصحابي معاوية.

وقال أحد النشطاء: عراقي من مقاتلي الميليشيات الشيعية في دمشق يزور قبر الصحابي معاوية بن أبي سفيان ويبصق على القبر ويدوس عليه.

بينما غرد العميد ركن أحمد رحال قائلا: "سافل من مدرسة سافلة تتبع لولاية الفقيه".

وأثار فعل الشيعي أيضًا غضب الكثير من راد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق الناشط طه أبو الوليد: "غبار حذاء معاوية عندما كان يغزو مع رسول الله أشرف من لحية اللي خلفوه وحذاؤه أشرف من عمامة معمميكم".

الفيديو:





