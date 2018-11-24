تطورات جديدة فى حالة الطقس بدءًا من الغد

24 نوفمبر 2018 - 12:10 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة آخر التطورات في حالة الطقس التي من المقرر أن تشهدها محافظات مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية اليوم السبت على أغلب أنحاء الجمهورية.

وفي سياق متصل توقع محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هو آخر يوم في حالة الطقس المتقلب على جميع أنحاء البلاد، وبالتحديد على السواحل الشمالية، حيث تشهد البلاد بدءًا من غد الأحد استقرارًا في درجات الحرارة.

كما توقع مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لـ"إكسترا نيوز"، هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وعدد من المحافظات المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر، وينصح المواطنين بارتداء ملابس الشتاء الثقيلة، نظرا لانخفاض درجات الحرارة في منصف الليل والصباح الباكر.