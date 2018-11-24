"المحافظين": معارضتنا ليست موجهة لأشخاص بل لسياسات

24 نوفمبر 2018 - 12:12 م

أقام حزب المحافظين، برئاسة المهندس أكمل قرطام، احتفالية نظمها الحزب في المقر الرئيسي بمنطقة وسط البلد بحضور عدد من قيادات الحزب والأمانات المختلفة ضمن الخطة الإستراتيجية للحزب.

وقال عمرو الشريف، نائب رئيس الحزب لشئون التنظيم: "عملنا مجهودًا كبيرًا لتدشين عدد من الأمانات بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المواطنين، نحن حزب معارض ومعارضتنا معارضة وطنية تحافظ على أسس الدولة".

وأوضح شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين أن معارضتنا ليست موجهة لأشخاص بل إنها موجهة لسياسات قد تؤدى إلى نتائج سلبية، وعارضنا كحزب بعض القوانين التي تمس المواطن، ونتفق مع السياسات التي تخدمه وندعمها بكل قوة، ونحن كحزب نعمل لصالح المواطن المصري الذي هو غايتنا".